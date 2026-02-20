Crimă înfiorătoare, la Botoșani. 5 copii au rămas fără tată

Trupul, aruncat în curtea unei locuințe

Caz șocant în comuna Mitoc, județul Botoșani. Un bărbat în vârstă de 42 de ani, tată a cinci copii, a fost ucis de un tânăr, în urma unui conflict spontan. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional!

Potrivit primelor informații, victima și agresorul, un tânăr de 25 de ani din aceeași localitate, se cunoșteau. Între cei doi a izbucnit un conflict spontan, care a degenerat rapid. Bărbatul de 42 de ani a fost lovit în mod repetat, iar agresorul s-a oprit abia în momentul în care acesta s-a prăbușit la pământ, fără a mai avea semne vitale. Ulterior, tânărul a părăsit locul faptei, dar nu înainte de a-l arunca pe bărbatul ucis în curtea unei femei.

Alexandru, tată a cinci copii, ucis în bătaie

Proprietara casei a auzit gălăgie și a ieșit afară din casă, descoperindu-l pe bărbat, într-o baltă de sânge și desfigurat. A sunat imediat la 112, iar imediat au ajuns la fața locului echipajele de salvare, dar, din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața victimei, fiind declarat decesul. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Medicina Legală pentru efectuarea autopsiei, care va stabili cu exactitate cauza morții, conform presei locale.

Bărbatul ucis, Alexandru, revenise de o perioadă în Mitoc împreună cu familia, după ce locuise o vreme în Brașov. Criminalul a fost identificat și prins la scurt timp după incident, fiind ridicat de polițiști pentru audieri. Ancheta este în desfășurare pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Sursa: Realitatea de Botosani