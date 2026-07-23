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Sanatate· 2 min citire
Dovada că Bolojan nu dă doi bani pe suferința oamenilor. Dialog halucinant cu medicii cărora le tăiase veniturile, ca primar, în 2018 – VIDEO
Ilie Bolojan, insensibil la problemele oamenilor (Bihoreanul, 2018)
Publicat23 iul. 2026, 14:18
Actualizat23 iul. 2026, 14:21
Sursăbihoreanul, realitatea.net
Imagini șocante cu Ilie Bolojan, din perioada în care era primar. O femeie, medic rezident, plângea în fața lui după ce venitul i-a fost tăiat drastic, iar Bolojan nu doar că nu manifestă niciun strop de empatie, ba chiar încearcă să o pună la punct încă de la prima replică
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