Alertă la o bancă din Dorohoi: un colet suspect este verificat de pirotehniști

Pirotehniștii intervin luni la o bancă din Dorohoi, după ce un bărbat a lăsat în interiorul sucursalei o valiză considerată suspectă. Unitatea bancară a fost evacuată, iar zona a fost securizată.

Poliţiştii din Dorohoi au fost sesizaţi, luni, prin apel 112, de către reprezentanţii unei unităţi bancare că în interiorul sucursalei din Dorohoi un bărbat ar fi lăsat un colet suspect.

Bărbatul ar fi pătruns în jurul orei 6.00 în incinta unităţii bancare, pentru a desfăşura activităţi specifice la bancomatele din interior, moment în care ar fi abandonat acolo o valiză.

”Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului au dispus evacuarea unităţii şi asigurarea perimetrului până la sosirea specialiştilor pirotehnişti”, anunţă IPJ Botoşani.

La ora transmuterii acestei ştiri, au loc activităţile specifice pentru a stabili cu exactitate care este natura coletului respectiv.