Panică în municipiul Botoșani. O mașină a ars ca o torță din cauza unui scurt-circuit la instalația electrică
Panică în municipiul Botoșani. O mașină a ars ca o torță din cauza unui scurt-circuit la instalația electrică
Momente de panică pentru locuitorii din municipiul Botoșani. O mașină care se deplasa pe strada Tulbureni a luat foc în cursul dimineții de luni, ca urmare a unui scurt-circuit la instalația electrică.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a transmis că proprietarul mașinii a încercat să stingă incendiul, dar nu a reușit.
”Alarma a fost dată de un trecător care a observat flăcările și a sunat la 112. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoturismul ardea în totalitate.
Din fericire nu au fost persoane rănite. Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit”, au precizat oficialii ISU Botoșani.
Citește și:
- 16:07 - Amenințări de la Teheran! Un oficial iranian spune că Donald Trump o să fie „eliminat”
- 15:38 - Nicușor Dan a programat ședința CSAT miercuri dimineață, pe tema avioanelor F-16 pe care vor să le trimită SUA
- 15:33 - Germania trimite Ucrainei un nou pachet de rachete Patriot. O singură rachetă costă peste 3 milioane de euro
- 15:03 - Volodimir Zelenski vine joi în România. Președintele Ucrainei se va întâlni cu președintele Nicușor Dan
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News