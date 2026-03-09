Panică în municipiul Botoșani. O mașină a ars ca o torță din cauza unui scurt-circuit la instalația electrică

Momente de panică pentru locuitorii din municipiul Botoșani. O mașină care se deplasa pe strada Tulbureni a luat foc în cursul dimineții de luni, ca urmare a unui scurt-circuit la instalația electrică.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a transmis că proprietarul mașinii a încercat să stingă incendiul, dar nu a reușit.

”Alarma a fost dată de un trecător care a observat flăcările și a sunat la 112. La caz s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Botoșani, cu o autospecială de stingere. Aceștia au constatat faptul că autoturismul ardea în totalitate.

Din fericire nu au fost persoane rănite. Cel mai probabil evenimentul s-a produs din cauza unui scurtcircuit”, au precizat oficialii ISU Botoșani.