Accident mortal în Argeș: un șofer beat și cu permisul suspendat a provocat o tragedie

Un accident grav a avut loc în Argeș, după ce un șofer aflat la volanul unui BMW, care era băut și avea permisul suspendat, a intrat violent într-un alt autoturism.

Impactul a fost extrem de puternic, iar una dintre persoanele aflate în mașina lovită a murit. Alte trei persoane au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind transportate la spital de echipajele de intervenție sosite la fața locului.

Potrivit primelor informații ale anchetatorilor, șoferul ar fi pierdut controlul volanului și a intrat pe contrasens, lovind frontal autoturismul care circula regulamentar.

Polițiștii au stabilit ulterior că acesta consumase alcool și nu avea dreptul să conducă, deoarece permisul îi fusese suspendat.

În urma accidentului, traficul în zonă a fost restricționat pentru efectuarea cercetărilor, iar autoritățile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii tragediei.