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Actualitate· 1 min citire
Accident în Botoșani: doi tineri de 16 și 21 de ani au ajuns la spital
Accident rutier
Publicat15 iul. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS
Doi tineri 16 şi 21 de ani au ajuns la spital, după un accident între o mașină și un motoscuter în Botoșani. S-a întâmplat în parcarea unei zone de agrement.
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