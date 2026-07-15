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Accident în Botoșani: doi tineri de 16 și 21 de ani au ajuns la spital

Accident rutier

Accident rutier

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat15 iul. 2026, 11:16
SursăRealitatea PLUS

Doi tineri 16 şi 21 de ani au ajuns la spital, după un accident între o mașină și un motoscuter în Botoșani. S-a întâmplat în parcarea unei zone de agrement.

Accident rutier în Botoșani

Potrivit primelor informații, șoferul mașinii, în timp ce dădea cu spatele, a fost lovit în lateral de adolescentul aflat pe motoscuter.

Ambii au fost răniți și transportați la spital.

Totodată, polițiștii au început o anchetă pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

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