Un bărbat de 66 de ani s-a trezit cu pompierii în casă. Asta pentru că un vecin a sunat la 112 și a afirmat că nu și-a mai văzut vecinul de două zile, iar din apartament se simte miros urât.

”Pompierii au intrat in apartamentul situat la etajul I pe geamul de la balcon, care era deschis. Proprietarul, de 66 ani, a fost găsit in dormitor, in viata. Nu are nevoie de îngrijiri medicale.”, informează ISU Botoșani