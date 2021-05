Români, PNL+USR ne pregătesc vremuri grele! Este mesajul pe care liderul social democrat, Marcel Ciolacu, se străduiește să-l facă auzit în vacarmul politic declanșat de PNRR. Președintele PSD este nemulțumit că Guvernul Cîțu nu are un proiect major de relansare pentru România. Nu există o investiție importantă într-un proiect de natura sâ genereze dezvoltare, relansare. Un exemplu este investiția în educație care creează plus valoare umană sau susținerea unor cheltuieli personale cu impact pozitiv asupra economiei naționale. Proiecte care susțin și oamenii și economia, cum este exemplul Spaniei.

„Spania a dat vouchere populației pentru a face investitii în casele personale. Peste câțiva ani, pentru centralele de apartament pe gaze, vei plăti o taxă de poluare la Uniunea Europeană, ca persoana fizică. Spaniolii știu și pentru a face modificări, să treacă pe energie electrică, pe panouri solare, să devii independent energetic, au dat vouchere. Guvernul Cîțu nu are viziune”,a atenționat președintele PSD în emisiunea lui Ionuț Cristache.

