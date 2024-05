George Simion, revoltat de rezultatul discuțiilor dintre Iohannis și Biden: „România nu trebuie să dea arme altor state!”

George Simion a exprimat public revolta sa față de rezultatul discuțiilor dintre președintele Klaus Iohannis și omologul său american Joe Biden. Reacția sa a venit în contextul în care, după întâlnirea de la Casa Alba, Iohannis a confirmat că unul dintre sistemele Patriot deținute de România ar putea fi direcționat către Ucraina, în cazul unei posibile escaladări a conflictului din regiune.

„Așa cum bine deja ne-a obișnuit, Președintele niciunui român și-a mai făcut rost de o vacanță în această perioadă, de data aceasta la Washington. Tot pe banii românilor, tot închiriind aeronave private luxoase. Scopul vizitei? Să primească un premiu pentru Dumnezeu știe ce și să joace rolul de bona nemțească unui Președinte american care pare că nu mai înțelege pe ce planetă se află.

Lăsând gluma la o parte, Iohannis s-a dus inițial în Statele Unite ale Americii ca să taie frunze la câini. Contrar informațiilor inițiale primite de la Administrația Prezidențială, nu erau programate vizite cu oficiali americani, ci figura doar prezența lui Klaus în cadrul unui eveniment privat organizat la Washington. Dar iată că în drum spre America, la bordul unui avion privat luxos, Președintele țării a primit un telefon de la Casa Albă pentru a face prezența.

De ce a vrut Biden să-l vadă pe Klaus? Ca să-l convingă să autorizeze transferul sistemelor de apărare antiaeriană Patriot ale României către Ucraina. Ca un fapt divers, nu știu câți români mai țin minte lucrul acesta, dar sistemele Patriot ne-au costat aproximativ 3,9 miliarde de dolari. Iar din șapte sisteme noi care ne-au fost promise și pe care le-am plătit, avem funcțional … doar unul singur.

Practic, ce cere președintele Biden în aceste momente este ca România să rămână fără apărare antiaeriană, într-un moment în care Rusia avansează periculos pe frontul din Ucraina. Absolut nicio vorbă despre întărirea flancului estic NATO, despre faptul că atât România, cât și Republica Moldova, sunt amenințate de un potențial asalt al Rusiei asupra Odessei. Totul pentru Ucraina, nimic pentru România!

Vă spun un lucru, după ce am luat țara la pas de nenumărate ori și am vorbit cu zeci de mii de români: nimeni întreg la cap nu vrea să ne implicăm mai mult decât ne-am implicat în războiul din Ucraina. Deja ne-am îngropat fermierii și transportatorii, pe care i-am dus aproape de faliment, deja am donat tot ce se putea dona din punct de vedere tehnico-militar țării noastre vecine. Ce mai vor, să ne trimitem și copiii pe front ca să fie industria de armament fericită până la capăt?

Totul până la securitatea României! Nu suntem nici proștii satului, nici flăcăii pe care îi trimiți la sacrificiu de fiecare dată! Țara noastră are nevoie în aceste momente de cât mai multe investiții în tehnică militară, are nevoie de cât mai multe rezerve strategice de armanent! Și nu, nu vorbesc de așa-zisele investiții militare făcute de Guvernele trădătoare din ultimii ani, care ajung oriunde, mai puțin în fondul de înzestrare militară!

Ce n-au înțeles încă politicienii noștri, inclusiv Ficusul țării, este că românii s-au săturat până peste cap să fie luați de proști. După ani de pandemie, de război, de minciuni peste minciuni, oamenii vor să audă, mai mult decât orice, adevărul. Vor ca reprezentații lor politici să se gândească la pace, nu la conflicte armate. Vor ca interesele României să fie prioritizate la finalul zilei”, a scris liderul partidului AUR pe blogul său.

Sursa: Realitatea din AUR