Un număr de 38.278 de botoșăneni a fost identificat ca făcând parte din această categorie și va beneficia de ajutoare constând într-un pachet cu produse alimentare în prima etapă și un pachet cu produse de igienă, în a doua etapă.

„În condiții de maximă precauție, având în vedere contextul epidemiologic, începând de astăzi s-a făcut recepția primelor ajutoare ajunse în municipiul Botoșani și în câteva comune din județul Botoșani. Instituția Prefectului are rolul de coordonator în acest proces care înseamnă un real sprijin pentru botoșănenii aflați în situație dificilă”, a declarat Dan Nechifor, prefectul județului.

Tot personalul Instituției Prefectului împreună cu persoanele nominalizate din cadrul administrației publice locale sunt angrenați în această activitate. Pachetul alimentar conține produse de bază neperisabile.

POAD este Programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate, finanțat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2015) 7.016 din octombrie 2015, Decizia de punere în aplicare a Comisiei C (2017) 1.086 din 20 februarie 2017, Decizia C (2020) 347 din ianuarie 2020 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a C (2014) 9.102 de aprobare a Programului operațional de asistență alimentară și asistență materială de bază pentru sprijin din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane în România CCI 2014RO05FMOP001.