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Un tânăr de 23 de ani din Suceava a murit, după ce s-a electrocutat și a căzut de pe un stâlp

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 6 iul. 2026, 08:25

Un tânăr de 23 de ani din judeţul Suceava a murit, duminică după-amiază, în localitatea Grămeşti, după ce s-a electrocutat şi a căzut de la înălţime în timp ce se afla pe un stâlp pentru a schimba un cablu.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, în urma căderii, bărbatul a intrat în stop cardio-respirator. La locul accidentului au intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean tip B2, de la Siret, şi echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă de la Suceava.

„Echipajul de la Siret a ajuns primul la faţa locului, fiind cel mai apropiat, şi a găsit pacientul politraumatizat prin cădere de la înălţime în stop cardio-respirator. Au început manevrele de resuscitare care au fost continuate şi după sosirea echipajului TIM, dar din păcate fără rezultat”, a transmis ISU Suceava.

În pofida eforturilor echipajelor medicale, tânărul nu a mai putut fi resuscitat, iar decesul acestuia a fost constatat la faţa locului.

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