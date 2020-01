Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani, a mers în cantonamentul din Turcia pentru a urmări jocurile amicale ale echipei antrenate de Marius Croitoru și spune că este foarte mulțumit de ceea ce a văzut până acum.

A urmărit două meciuri amicale pe care FC Botoșani le-a pierdut cu scorul de 2-1. În primul amical, botoșănenii au întâlnit pe Legia Varșovia iar în al doilea au jucat contra bulgarilor de la PFK Beroe.

“Am văzut două din cele trei meciuri de până acum. Cu Legia Varșovia a fost un meci mai complicat pentru că e o echipă la un alt nivel. Ieri am jucat cu o echipă în care Marius a băgat echipa a doua. În ultimele 20-30 de minute au intrat toți copiii. Mai avem două meciuri în care Marius vrea să joace cu echipa de bază. Important este că avem o atmosferă bună, muncesc mult. Eu am mari speranțe după cum arată atmosfera. Îmi place foarte mult George Miron care joacă meci de meci, pune osul. Nu se menajează. Echipa este omogenă iar Marius are soluții. Îmbucurător este că avem câțiva copii foarte buni. Am jucat cu Legia Varșovia iar un sfert de oră nu găseau mingea. Incredibil cum au pasat. Nu înțelegeau ce e acolo”, a spus Valeriu Iftime, patronul FC Botoșani.