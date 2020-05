Ministrul Sănătății a venit astăzi la Botoșani pentru a vedea ce se întâmplă și care este cauza numărului foarte mare de cadre medicale infectate cu COVID-19.

Înainte de a veni la Botoșani, Nelu Tătaru a schimbat atât managerul Spitalului Județean Botoșani cât și directorul Direcției de Sănătate Publică. După discuția cu noul manager al spitalului și cu personalul medical, ministrul Sănătății a spus că aceste măsuri se impuneau.

„Am venit să evaluez Spitalul Județean Botoșani, având în vedere că atunci când am fost ultima dată, era atâta siguranță încât am văzut unde s-a ajuns. Avem un management nou, un director nou la DSP, avem 225 de pacienți, 125 sunt cadre medicale în acest moment în spital. Rămâne ca refacerea circuitelor, refacerea mentalității și a încrederii în personalul medical, să facă ca acest focar să-l putem controla și în același timp să vedem că partea de Nord-Est își revine”, a spus Nelu Tătaru care a mai precizat că exista riscul ca spitalul din Botoșani să ajungă în situația celui de la Suceava.

„Exista un risc foarte mare. Eu am venit cu un scop aici. Am primit niște asigurări de la echipa managerială. Am fost și la Dorohoi, alte asigurări. După ce am plecat, eram sunat de foști colegi care erau internați prin Infecțioase Iași, unii chiar în stare gravă”, a mai precizat Tătaru.