Vicepreședintele USR Botoșani s-a ales cu o amendă în valoare de 10.000 lei după ce a declarat că vrea să scoată rromii din Centrul Vechi și să revitalizeze această zonă a municipiului.

În această după amiază, Adrian Hobjilă a avut o reacție cu privire la decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și a făcut referire la Centrul istoric al municipiului Botoșani.

“CNCD – 10.000 lei amenda… gândeşti să faci ceva fain legat de bijuteriile arhitecturale din Centrul Istoric al Botoşaniului, te ia un pic gura pe dinainte si te trezeşti cu amenda de 10.000 lei de la CNCD…

Pentru toată lumea, mai explic odata pe scurt conjunctura în care a fost afirmaţia pe baza căreia CNCD m-a amendat. Repet, NU A FOST NICI GÂND DE DISCRIMINARE, locuitorii clădirilor respective puteau fi de orice altă etnie, amenda a venit doar ca le-am pronunţat etnia…

“Oricât ne-ar costa, merită scoși romii din Centrul Vechi. Avem soluții.”

Atât timp cât proprietari ai unor aprtamente din clădiri istorice din centrul oraşului sunt persoane fizice Administraţia Locala NU POATE FACE UN PROIECT DE REABILITARE PE BANI EUROPENI a clădirilor respective. Ideea era clară, Primăria trebuie să redevină proprietar al apartamentelor respective, prin achizitie directă sau schimburi de locuinţe, de asta a fost şi expresia „oricât ne-ar costa Centrul Istoric merită”. După calculele noastre nici suma de achiziţie directă nu este de speriat.

Dar nah, aşa e când nişte „apărători ai drepturilor omului” pe la ONG-uri din capitală habar nu au de ce se întâmplă în Centrul Istoric al Botoşaniului dar abia aşteaptă să-şi facă imagine pe scandaluri şi sesizări la CNCD, pe expresii scoase din context, fără a se mai interesa despre ce este vorba în realitate…

O lungă perioadă nu am mai făcut niciun comentarie despre Centru Vechi deoarece am aşteptat decizia CNCD”, este mesajul postat de vicepreședintele USR Botoșani.

