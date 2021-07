Primarul municipiului Botoşani, Cosmin Andrei, a anunţat că va premia elevii care au obţinut media 10 la examenul de Bacalaureat din acest an.

El a scris pe Facebook că ‘performanţa va fi recompensată’, urmând să iniţieze un proiect de hotărâre de Consiliu Local prin care să acorde premii pentru elevii merituoşi.

‘Am afirmat mereu că la Botoşani se face învăţământ de calitate, că avem atât elevi, cât şi profesori care au dorinţa şi perseverenţa de a atinge cel mai înalt nivel. Felicitări tuturor elevilor care au absolvit cu medii frumoase, dar mai ales celor care au trecut de examenul maturităţii cu notă maximă. Şi în acest an, performanţa va fi recompensată. Voi iniţia un proiect pentru a acorda premii elevilor care au obţinut notă maximă la Bacalaureat. După cum am mai susţinut, îmi doresc ca de la an la an, numărul elevilor botoşăneni care strălucesc să fie tot mai mare şi mă bucur să constat că dorinţa mea se împlineşte’, a transmis Cosmin Andrei.

Şapte dintre elevii din judeţul Botoşani care au susţinut prima sesiune a examenului de Bacalaureat din acest an au obţinut media generală 10, potrivit rezultatelor preliminare transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ), înainte de soluţionarea contestaţiilor.

Datele transmise de ISJ arată că, la nivelul judeţului Botoşani, rata cumulată de promovare, înainte de contestaţii, este de 66,49%. Astfel, au promovat examenul 1.790 de candidaţi dintr-un total de 2.692 de candidaţi prezenţi.

Sursa: Realitatea de Botosani