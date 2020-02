Naționala de rugby a României va juca două meciuri pe stadionul Municipal din Botoșani pe 22 februarie și 14 martie. Adversare vor fi Spania și Belgia.

DSPSA a încheiat în luna septembrie a anului trecut un contract cu Federația Română de Rugby pentru disputarea a două meciuri pe stadionul Municipal. Pe 22 februarie, de la ora 15.00, naționala de rugby a României va juca împotriva Spaniei iar pe 14 martie împotriva Belgiei. Problema este că pe 22 februarie, LPF ar putea programa meciul FC Botoșani – Poli Iași.

Eugen Țurcanu, directorul DSPSA, spune că a informat din timp clubul FC Botoșani pentru a solicita Ligii Profesioniste de Fotbal să nu programeze pe 22 februarie un meci de campionat pe Municipal. În cazul în care LPF nu va ține cont de solicitarea făcută, FC Botoșani va trebui să joace în Copou meciul cu Poli Iași.

“Naționala de rugby revine la Botoșani. Avem primul meci pe 22 februarie. Am primit o solicitare din partea Federației Române de Rugby din luna septembrie, am făcut contract cu dumnealor. Am notificat clubul FC Botoșani că e o prioritate pentru noi să primim naționala de rugby. Ei au notificat la rândul lor Liga Profesionistă de Fotbal și au solicitat să nu le programeze meci. Sperăm ca pe 22 februarie să nu fim în situația ingrată în care FC Botoșani să aibă meci acasă. Cu toate că așa primim semnale că LPF programează meci atunci. Stadionul este al municipalității și am dorit să facem două evenimente sportive, altele decât fotbalul”, a spus Eugen Țurcanu.

Ținând cont că sunt trei echipe angrenate în lupta pentru play-off, în ultima etapă, partidele FC Botosani – Poli Iasi, Gaz Metan – Dinamo și Viitorul – Clinceni se vor juca în aceeași zi și la aceeași oră.