Spitalul Județean de Urgență „Mavromati”, una dintre cele mai mari unități sanitare din țară, aflat în administrarea Consiliului Județean Botoșani, are de vineri, 14 mai, un nou director de îngrijiri. Este vorba de asistentul principal Camelia Caliniuc , care de-a lungul carierei sale a activat în Serviciul de Urgențe.

„Am delegat-o pe Camelia Caliniuc pe postul de director de îngrijiri pentru o perioadă de trei luni, deoarece mandatul interimar al domnului Emil Florentin Andrei a ajuns la final. Alegerea doamnei Caliniuc am decis-o împreună cu specialiștii Spitalului Județean în urma unei ample analize și a primat faptul că este un specialist foarte bun, care și-a probat calitățile manageriale la Unitatea de Primiri Urgențe – SMURD, unde a fost asistent medical șef din 2017 și până la această numire. În condițiile epidemiologice actuale și ale provocărilor pe care le aduce modernizarea unității spitalicești experiența ei este un plus pentru echipa de management a Spitalului Județean. Așa cum a făcut-o și în cazul celorlalte instituții aflate în subordine și în care s-a pus problema schimbării echipei de conducere, am decis să susțin un specialist cu o bună reputație, doamna Camelia Caliniuc nefiind membră a vreunui partid politic”, a declarat Doina Federovici, președintele Consiliului Județean.

Camelia Caliniuc activează în cadrul Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” de peste trei decenii, cei mai mulți ani lucrând în sistemul de urgență, atât la Secția de Pediatrie, cât și la UPU-SMURD. Are experiență managerială, în perioada 2009-2011 fiind asistent șef al Secției de Pediatrie, iar în perioada 2017-2021 fiind asistent șef al UPU-SMURD. De asemenea, a colaborat cu Universitatea de Medicină „Gr. T. Popa” Iași – filiala Botoșani, unde a susținut Lucrări practice de Puericultură și a fost coautor la mai multe lucrări științifice.

Sursa: Realitatea de Botosani