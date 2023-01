Cel mai dorit și iubit desert din lume este ciocolata. Dacă putem gestiona consumul în mod benefic, ciocolata poate avea efecte nebănuit de bune legate de sănătatea noastră.

Iată câteva din beneficiile ciocolate, dacă o consumăm în mod corect, fără a abuza în cantități mari:

1. Ajuta aparatul cardiovascular. O serie de studii stiintifice au aratat faptul ca flavonoidele continute in cantitati mari in ciocolata actioneaza ca un puternic adjuvant al vaselor de sange, cu efecte notabile in mentinerea elasticitatii acestora. Concret, studiile au aratat ca la subiectii care au consumat ciocolata de cateva ori pe saptamana riscul de a suferi de atac de cord s-a redus cu 37%, iar riscul de atac cerebral a scazut cu 29%. De asemenea, s-a constatat ca polifenolii din ciocolata au un rol important in reglarea nivelului de colesterol din sange, prin scaderea nivelului de colesterol “rau” (LDL) si cresterea nivelului de colesterol “bun” (HDL). In plus, la persoanele hipertensive, consumul de ciocolata are ca efect scaderea si reglarea tensiunii arteriale.

2. Imbunatateste functia cerebrala. Consumul de ciocolata are un efect pozitiv asupra creierului si a bunei sale functionalitati, prin cresterea fluxului sanguin la nivelul acestui organ, prin imbunatatirea functiei cognitive (in special la persoanele mai in varsta), prin reducerea efectelor negative produse de Alzheimer, prin stimularea memoriei si impiedicarea procesului de degradare si de pierdere a acesteia si prin imbunatatirea performantei scolare la copii.

3. Ajuta la pierderea kilogramelor in plus. Unul dintre efectele consumului de ciocolata neagra (cu 2 ore inainte de masa), de care poate beneficia o categorie larga de persoane in nevoie, este reducerea apetitului, constantandu-se o diminuare a totalului caloric consumat.

4. Te face mai fericit. S-a demonstat ca ciocolata are un efect pozitiv in situatiile de stres, de oboseala si suprasolicitare psihica, consumul acesteia conducand la o stare de calm si la un nivel imbunatatit de concentrare. Mai mult decat atat, consumul de ciocolata stimuleaza producerea endorfinelor (“hormonul al fericirii”), avand ca efect nu doar o stare de buna dispozitie, ci contribuind chiar si la prevenirea depresiei si a altor afectiuni psihice.

5. Este foarte bogata nutritiv. Atata timp cat este vorba de o ciocolata de buna calitate, cu un continut ridicat de cacao, aceasta devine un veritabil aliment, foarte bogat in nutrienti, in special in ceea ce priveste mineralele atat de necesare organismului. Astfel, pe langa o cantitate semnificativa de fibre (10%), ciocolata contine cantitati insemnate de fier, magneziu, cupru, mangan, zinc, seleniu si potasiu.

6. Este bogata in antioxidanti. Rolul acestora pentru organismul uman este deja bine cunoscut, antioxidantii avand ca misiune neutralizarea radicalilor liberi (compusi periculosi, care pot conduce la degradarea organismului si la imbolnaviri grave). Ciocolata contine 2 categorii de antioxidanti, flavonoizii si polifenolii, concentratia acestora fiind foarte ridicata in cacao, la un nivel asemanator cu ponderea pe care au au acesti compusi in alte superalimente celebre, cum ar fi acai, afine, merisor sau rodii.

7. Are efect de anti-imbatranire. Oamenii de stiinta au descoperit faptul ca prin consumul de ciocolata se conduce la intensificarea biogenezei mitocondiilor de la nivel celular si chiar la producerea unor noi mitocondrii, responsabila de acest efect fiind catehina continuta de boabele de cacao. Rezultatul concret al acestor mecanisme petrecute la nivel celular este protejarea celulei si incetinirea procesului de imbatranire a organismului.

8. Imbunatateste performantele fizice. Studiile de ultima ora au constata ca una dintre consecintele consumului de ciocolata este imbunatirea semnificativa a performantei sportive, punand acest efect pe seama catehinei continuta de boabele de cacao. La ora actuala, oamenii de stiinta, entuziasmati de aceste rezultate, isi intensifica cercetarile in acest domeniu.

9. Reduce riscul unor complicatii in sarcina. Una dintre posibilele complicatii aparute uneori in timpul sarcinii se numeste preeclampsie, aceasta insemnand o tensiune arteriala mai mare de 140 mm Hg pentru cea sistolica si de 90 mm Hg pentru cea distolica (140/90), dupa cea de-a 20-a saptamana de sarcina. Din fericire, s-a constatat ca o componenta a ciocolatei, teobromina, are proprietatea de a intari inima si de a dilata arterele, reducand cu 40% riscul aparitiei acestei complicatii.

10. Inhiba poftele alimentare nesanatoase. Unul dintre cele mai nesanatoase obiceiuri, pe care, din pacate, le-au adoptat foarte multi oameni, este consumul frecvent al diverselor gustari nesanatoase (dulci sau sarate), intre mese. S-a constata ca inlocuirea acestora cu ciocolata neagra inhiba aceste pofte, dand in schimb organismului exact acel plus nutritional de care are nevoie.