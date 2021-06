La data de 11 iunie 2021, polițiștii Serviciului Rutier au emis ordonanță de reținere pengru 24 de ore, ulterior instanța dispunând arestarea preventivă pentru 30 de zile față de un bărbat de 41 de ani din orașul Flămanzi, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis, refuz de prelevare mostre biologice și părăsirea locului accidentului.

În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că acesta, in noaptea de 10 spre 11 iunie 2021, ar fi produs un accident rutier în timp ce se deplasa cu autoturismul pe Drumul Național DE 58, in localitatea Frumușica, fiind sub influența băuturilor alcoolice și fără a poseda permis de conducere.

In urma producerii accidentului au rezultat două victime care se aflau intr-un autoturism ce se deplasa regulamentar, un barbat de 46 de ani si un minor de 5 ani, iar bărbatul responsabil de producerea evenimentului a părăsit locul faptei fiind depistat la domiciliu de către polițiști.

Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere si Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.

Sursa: Realitatea de Botosani