La data de 9 Februarie 2022, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale au emis ordonanța de reținere pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat de 36 de ani, din municipiul Botoșani, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de înșelăciune .

In urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că in perioada 10 Decembrie 2021- 15 Ianuarie a.c. cu prilejul întocmirii unor contracte de închiriere, ar fi indus in eroare patru persoane, cărora le-ar fi prezentat o proprietate din municipiul Botosani, in scopul închirierii acesteia, pretinzând cu titlu de chirie și garanție sume de bani, pe care aceștia le-au oferit.

Bărbatul bănuit de comiterea faptelor se afla sub măsura preventivă a controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, emisă de Curtea de Apel Suceava, pentru săvârșirea a 10 infracțiuni de înșelăciune, comise prin același mod de operare.

Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Botoșani.

Bărbatul a fost prezentat astăzi în fața instanței de judecată, care a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

