Având în vedere temperaturile prognozate pentru această perioadă, dar și riscul ridicat de izbucnire a incendiilor la vegetația uscată, miriști și resturi vegetale, care se pot extinde și la fondul forestier, pe lângă controalele de fond deja programate, personalul Inspecției de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al județului Botoșani a desfășurat, în ultimele trei zile, o serie de acțiuni preventive la Cantoanele Silvice din județul Botoșani, în vederea prevenirii acestui risc.

Controalele la fondul forestier au vizat identificarea riscurilor existente de izbucnire a unor incendii la vegetația uscată în apropierea pădurilor, lizierelor și a pepinierelor, precum și verificarea existenței mijloacelor de primă intervenție din dotarea fiecărui canton silvic. Totodata, personalul silvic a fost reinstruit în vededea intensificării activităților de patrulare și informare a deținătorilor de terenuri agricole care au efectuat lucrari de treierat, în vederea realizării pe miriști a fâșiilor de protecție din imediata vecinătate a fondului forestier, pentru prevenirea izbucnirii unor incendii și extinderea acestora la păduri.

Tot in cadrul acestor acțiuni, inspectorii de prevenire au difuzat, pe raza a 8 UAT-uri (17 localități), mesaje preînregistrate pentru populație în vederea limitării incendierii vegetației uscate.



Deasemenea, în această perioadă, pompierii și voluntarii din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență au intervenit pentru stingerea a două incendii de vegetație uscată. La Hudești au intervenit pompierii Punctului de Lucru Darabani cu o autospecială cu apă și spumă pentru stingerea unui incendiu de miriște. Au ars aproximativ un hectar de vegetație uscată, dar și o remorcă agricolă încărcată cu baloți de lucernă, iar cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind o scânteie provenită de la un utilaj agricol. Voluntarii SVSU din Hudești au intervenit la randul lor pentru stingerea unui incendiu de vegetație izbucnit in cimitirul din localitate. Au ars deșeuri plastice de la lumânări, iar flăcările s-au extins și la deșeurile vegetale din imediata apropiere. S-a stabilit că focul a pornit de la o lumânare lasată aprinsă, fără a fi spuravegheată.

ISU Botoșani vă recomandă respectarea următoarelor reguli de apărare împotriva incendiilor:

– nu utilizați focul deschis în zonele cu vegetație uscată, la distanțe mai mici de 40 m față de locurile cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m față de materiale combustibile: lemn, hârtie, textile, bitum etc., fără a-l supraveghea și asigura prin măsuri corespunzătoare;

​- nu expuneți la soare sau în zone supraîncălzite recipiente sau rezervoare ce conțin lichide inflamabile sau gaze sub presiune;

​- pregătirea hranei prin utilizarea focului deschis trebuie să se desfășoare doar în locurile special amenajate, în condiții și la distanțe care să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau la alte vecinătăți;

​- nu aruncați țigările nestinse în apropierea vegetației uscate;

– în nicio situație, nu lăsați lumânările sau candelele aprinse nesupravegheate

​- restricționați orice activitate din care ar putea rezulta producerea unui incendiu;

​- nu lăsați copiii nesupravegheați, cu mijloace ce pot produce aprinderea (chibrituri, brichete etc.).

Sursa: Realitatea de Botosani