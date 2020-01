Prezent la Botoșani într-o conferință de presă la sediul ALDE, Varujan Vosganian a declarat că a avut mai multe discuții cu premierul Ludovic Orban și că acesta nu va demisiona pentru a forța alegerile anticipate.

Vosganian susține că înțelegerea dintre PNL și ALDE ar putea pica în cazul în care Ludovic Orban ar demisiona din funcție șică liberalii ar avea doar de pierdut.

“M-am cam săturat de amenințările că prim-miniștrii demisionează. Am avut în relația cu PSD de mai multe ori experiența asta în care partidele nu știau cu să scape de proprii prim miniștri. Am avut cu Ludovic Orban mai multe discuții și n-am avut nicio clipă sentimentul că stau de vorbă cu un om care după câteva zile va demisiona. Ludovic Orban nu are niciun fel de intenție să demisioneze. Cei care conduc Partidul Național Liberal ar fi și ridicoli, ca un partid care și-a angajat răspunderea pentru un buget, pentru un an, să-și oblige guvernul să demisioneze. Noi când am negociat susținerea acestui guvern, nu s-a discutat despre alegeri anticipate. O decizie privind alegerile anticipate înseamnă încălcarea înțelegerilor pe care le-au avut cu ALDE. S-ar lăsa sentimentul că PNL se teme de propria guvernare”, a spus Varujan Vosganian.