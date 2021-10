Premierul interimar Florin Cîţu susține o conferinţă de presă pe teme economice, la Palatul Victoria, a anunţat Biroul de presă al Guvernului.

Principalele declarații ale lui Florin Cîțu:

Faptul ca am inclus reforme in PNRR este apreciat de agentiile de rating

Aceasta strategie este una credibila, bazata pe masurile pe care le-am luat pana acum si e sustinuta in urmatorii trei ani de zile.

Vreau sa felicit echipa guvernamentala care m-au sustinut, sa multumesc mediului privat care a raspuns acestor masuri, mediu privat care si-a aratat potentialul in vremuri dificile. Antreprenorul roman e un erou si rezultatele arata ca mediul privat in Romania a raspuns.

Am livrat ceea ce asteptau de la noi toti romanii dar si partenerii internationali: o puternica crestere economica. O crestere economica sustenabila si daca cititi rapoartele celor doua agentii de rating americane se arata o crestere economica ce continua si in anii urmatori.

Se confirma ca schimbarea de paradigma, intai sa investesti, sa ai crestere economica, apoi sa imparti, toti romanii vor simti si beneficiile cresterii economice. Aceasta perspectiva de stabilitate inseamna dobanzi mai mici, imprumuturi mai ieftine, agentiile de rating nu se asteapta la derapaje ale inflatiei sau de alta natura cand vorbim de o economie stabila.

Aceasta echipa guvernamentala a gasit solutia pentru a stabiliza economia. Am facut rost de resurse pentru ca avem incasari mai mari la buget. Sanatatea e o prioritate anul acesta, resursele alocate record pentru acest domeniu.

Nu puteam sa facem acest lucru daca nu gaseam echilibru sa mentinem economia deschisa.

Am gasit solutii pentru fiecare problema si astazi avem aceasta confirmare. Aceste agentii de rating atesta ca Romania e gestionata bine. Pana acum, eu si echipa mea guvernamentala ne-am facut treaba bine si am livrat ce am promis si continuam la fel cu profesionalism si responsabilitate.

Acest an a fost anul in care am spus ca stabilizam economia, salariul minim e deja o decizie sa creasca cu 11% anul viitor, am venit cu masuri de amanare a facturilor si vom mai avea cateva masuri pentru a reduce povara cetatenilor. Vom discuta despre salarii, pensii si alocatii la constructia bugetului. Anul acesta din resurse si cresterea economica o buna parte s-au dus catre investitii si catre sanatate. Continuarea ne permite sa vedem o crestere de pensii, salarii.

Florin Citu, despre pensiile speciale:

In fosta coalitie aveam un grup de lucru care trebuia sa gaseasca solutii pentru sistemul de pensii. Nu are sens sa avem in Parlamentul Romaniei tot felul de proiecte care merg impotriva a ceea ce am vrea sa facem. Exista un program de reforma a sistemului de pensii.

Florin Citu, despre un posibil derapaj economic din cauza crizei politice:

Foarte mici sanse sa vedem un derapaj din cauza crizei politice. Doar un guvern nou, daca Romania ar intra pe mana populistilor, atunci am avea o problema pentru ca ar putea sa schimbe politicile pe care le-am adoptat. In acest moment nu exista acest risc. PNL a aratat ca poate sa stabilizeze o economie. Riscul apare daca exista o guvernare populista care va incepe sa cheltuie fara sa aiba o baza economica in masuri.

Florin Citu, despre facturile la gaze și TVA pentru IMM-uri

Romania e una dintre tarile care va avea cea mai mare crestere economica din Europa. Eu nu cred ca sunt multe tari in UE carora li s-a schimbat perspectiva de la negativ la stabil. Deja incepem sa simtim bunastarea, avem resurse pe care le-am folosit in investitii si sanatate fara sa crestem deficitul. Ne permitem sa crestem in economie fara sa creem dezechilibre majore. Economia incepe sa primeasca inapoi din cresterea economica. Daca nu aveam aceste resurse, investitile din sanatate ar fi insemnat cresterea deficitului economic. Incepem sa vedem, oamenii vor resimti prin facturile mai mici la iarna.

Forma finala a amendamentelor va fi prezentata luni la comisii, in Parlament. Daca Ministerul Finantelor e de acord s-ar putea ca temporar, pentru o perioada de 6 luni de zile sa reducem TVA pentru IMM-uri. Temporar am putea sa reducem TVA-ul de la 19 la 5%. Vom vedea daca putem sa facem acest lucru temporar, pana la sfarsitul lunii martie.

Florin Citu, despre faptul ca perioada de interimat s-ar termina in curand:

Se pare ca am intrat intr-un nou calendar. Ceea ce era inainte nu mai e valabil. Dupa ce a fost demis Guvernul este alt calendar, deci nu mai este valabil.

Florin Citu, despre pretul combustibililor

Preturile la carburanti…poate ar trebui Consiliul Concurentei sa faca din cand in cand o ancheta, este o piata libera. Atunci cand pretul petrolului creste, preturile la pompa cresc imediat, atunci cand scade, preturile nu scad, sper ca acest lucru nu este din cauza unui cartel. E nevoie de o investigatie, e nevoie ca oamenii sa stie. Eu va spun doar ca un economist.

Romania are una dintre cele mai mici rate de indatorare din UE. Toate tarile din UE au trecut prin criza economica. Cand ai un deficit de 9%, banii aceia trebuie sa ii iei de undeva si asta s-a intamplat, ne-am imprumutat. In perioada urmatoare ne vom imprumuta din ce in ce mai putin, datoria publica va scadea ca procent din PIB.

Florin Citu, despre gradul de indatorare al Romaniei care ar putea sa depaseasca 50%

Trebuie sa fim mai atenti cu cheltuielile bugetare daca trecem de gradul de 50% indatorare. Trebuie sa asteptam sa vedem cum va evolua economia. Dinamica pensiilor, salariilor si alocatiilor trebuie sa o avem ceva mai tarziu.

Romanii vor simti o factura mai mica in iarna aceasta, ne putem permite sa reducem atat TVA-ul la IMM-uri si sa platim o parte din facturile romanilor din aceasta iarna pentru ca avem crestere economica. Avem aceste resurse.

Banca Centrala ne spune ca acum trecem printr-o perioada in care preturile au crescut dar tot Banca Centrala ne spune ca e doar o perioada. Dinamia preturile va incepe sa fie mai mica dupa luna decembrie.