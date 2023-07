Pe măsură ce temperaturile cresc tot mai mult, foarte mulți dintre noi se confrunta cu unul dintre cele mai neplăcute aspecte ale verii – picioare umflate datorită căldurii. Acestea sunt un efect secundar comun al verii și un fenomen neplăcut care poate fi însoțit de durere, disconfort și senzația de greutate în picioare.

Există, însă, modalități de a preveni și trata picioarele umflate în timpul sezonului cald, astfel încât să va puteți bucura de un stil de viață activ și sănătos.

Hidratarea

Cea mai importanta solutie pentru umflarea picioarelor este hidratarea. Consumul unei cantitati suficiente de apa poate ajuta la prevenirea edemului, mai ales pentru picioare si glezne. Apa ajuta la mentinerea fluxului sanguin si la prevenirea retentiei de apa in corp. In plus, hidratarea adecvata a muschilor si tesuturilor poate ajuta la ameliorarea oboselii si la cresterea energiei.

Masajul cu ulei

Masajul cu ulei este o metoda populara de prevenire a umflarii picioarelor. Uleiul de masaj este un amestec din uleiuri esentiale, precum salvie, lavanda, mentol, rozmarin si arnica. Aceste uleiuri ajuta la imbunatatirea circulatiei sangelui si la reducerea inflamatiei si a durerii de picioare.

Baie cu sare sau cu otet

O baie calda cu sare sau cu otet poate ajuta la mentinerea nivelului de hidratare si la reducerea edemului. Adaugarea de sare sau otet în apa ajuta la scaderea inflamatiei si la ameliorarea durerii de picioare. De asemenea, poate fi un tratament calmant si relaxant pentru picioarele tale.