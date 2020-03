Mihail Donțu sau Mișa, așa cum îi spuneau prietenii, a murit după mai bine de un an de suferință. A fost unul dintre cei mai apreciați actori botoșăneni și a jucat două decenii pe scena Teatrului Mihai Eminescu.

“Prieteni … colegul nostru MIHAI DONȚU , actor al Teatrului ,, Mihai Eminescu” din Botoșani … a plecat să joace intr-un spectacol in regia lui Dumnezeu … BAFTĂ MIȘA … ,,RESTUL E TĂCERE.”, este mesajul postat de Marius Rogojinschi.

Mihail Donțu s-a născut la data de 20 noiembrie 1973 în Transnistria. A absolvit Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Din 1999 și până acum a fost actor și regizor al Teatrului Mihai Eminescu. A rămas la Botoșani chiar dacă au fost perioade foarte dificile, a locuit în condiții greu de imaginat iar în vara anului 2010 a plecat la cules de roșii pentru a-și putea plăti datoriile.

“Profit de cele aproximativ două luni de vacanţă şi voi pleca în Belgia la cules de roşii. Am credite la bănci şi din salariul de actor mă descurc destul de greu. Cât câştig în două luni în Belgia este leafa de actor pe mai mult de jumătate de an în România. Am avut variante să rămân în ţară să joc teatru, însă prefer să am ce mânca”, spunea Mihail Donţu.

În 2018 s-a îmbolnăvit iar colegii Teatrului Mihai Eminescu și Teatrului Vasilache i-au fost alături, au organizat spectacole caritabile și au încercat să-l ajute financiar. Din nefericire, Mișa nu a mai putut fi salvat.