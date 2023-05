Uleiul de măsline se folosește la gătit, în industria cosmetică, la prepararea medicamentelor sau a săpunurilor. Este folosit în toată lumea, fiind considerat o sursă bogată de grăsimi mononesaturate.

Uleiul de măsline care este bun pentru organism este cel extras direct din măslinele proaspete, fără ingrediente chimice, temperaturi ridicate sau alți pași de procesare. Din păcate, în multe magazine este comercializat și ulei de măsline contrafăcut. Nu de puține ori poți găsi pe rafturile magazinelor și sticle de ulei de măsline care este procesat sau a cărui componență a fost modificată prin adăugarea altor uleiuri pentru a scădea costurile de obținere.

Există trei cai importante prin care consumatorii pot fi și sunt, deseori, păcăliți.

În primul rând, uleiul de măsline extravirgin este diluat cu unul mai puțîn scump, că de exemplu ulei de floarea soarelui, ulei de soia sau răpită. Cei care fac asta cred că oamenii mai puțîn experimentați nu pot să-și dea seama că sunt înșelați. În al doilea rând, diluează ulei de măsline de calitate cu unul inferior, tot de măsline. Și, în al treilea rând, combină ulei de măsline cu unul folosit, rânced.

Înșelăciunea funcționează pentru că cei care cumpărau nu știu cum să deosebească un ulei de calitate superioară de unul de slabă calitate. Larry Olmsted, autorul cărții Alimente reale, alimente false: De ce nu șții ceea ce mănânci și ce poți face în legătură cu asta (Real Food, Fake Food: Why You Don’t Know What You’re Eating and What You Can Do About It) spune: „Este uimitor cum foarte mulți oameni nu știu gustul unui anumit aliment”, scrie sfatulparintilor.ro.

Potrivit unui studiu realizat e către Universitatea din California 69% din uleiul de măsline etichetat drept extravirgin nu întrunea standardele de calitate.

Iată de ce trebuie să ții cont atunci când mergi să cumperi ulei de măsline: fii atent la etichetele care folosesc termene precum pur, natural, premium, sau chiar produs în Italia. În plus să cumperi produsele cu cea mai recentă dată de producție și evita să achiziționezi ulei la sfârșitul anului întrucât sunt șanse mari să provină din sezonul trecut. În plus, ai grijă să cumperi ulei în sticle închise la culoare întrucât calitatea uleiului de măsline scade când este expus la lumina.