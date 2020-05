Noi dezvăluiri despre băieții deștepți din sănătate și afacerile încheiate din banii cu care, fiecare dintre noi, susținem, în fiecare lună, sistemul sanitar de stat. După seria de dezvăluiri despre achizițiile fără licitație încheiate în doar un minut, Realitatea Plus continuă să demaște relațiile bolnave dintre afaceriști controversați și șefii din spitale înnodate cu ajutorul unor ofițeri superiori din serviciile secrete.

Nu mai puțin de 28 de licitații publice a câștigat firma lui Andrei Mihai Dracea, în cursul anului 2019, în plină guvernare PSD. În aceste contracte, spitalele au plătit 79,6 milioane de lei. Adică… 10.000 de lei în fiecare oră!

Potrivit surselor Realitatea Plus, controversatul medic și om de afaceri născut la Moscova, Andrei Mihai Dracea și-a câștigat succesul prin relații apropiate cu câțiva șefi de spitale din România. Iar aceste relații se văd în special dacă ne uităm la banii care merg din spitalele de stat către firmele lui Dracea. Una dintre aceste relații este la Spitalul de Urgență Sfântul Ioan, din Capitală. Toate contractele pe care firmele lui Dracea le-a câștigat cu acest spital sunt în procedură simplificată, adică un concurs de oferte, nu o licitație deschisă.

Același surse arată că la doctorul Bogdan Geavlete, directorul medical al spitalului, ar fi cheia pe care ar avea-o Andrei Dracea la seiful cu bani al spitalului. De altfel, medicul Bogdan Florin Geavlete este și el un medic controversat pentru relațiile cu ofițerii unor servicii secrete. Doctorul are studii de Securitate comunitară şi terorism, potrivit CV-ului public. Nu e foarte clar la ce îl pot ajuta studiile de securitate pe un doctor și ce ar căuta într-un mediu plin de ofițeri din servicii.

Un alt medic cu care Dracea ar avea o relație apropiată ar fi Ion Dina, șeful secției de Gastroenterologie de la Sfântul Ion. Medicii au un rol important în stabilirea condițiilor licitației prin caietul de sarcini.

O altă relație controversată, potrivit surselor Realitatea Plus, este cea dintre Andrei Mihai Dracea și conducerea Spitalului Universitar Militar Central „Carol Davila”, din Capitală. Nu mai puțin de patru licitații au fost câștigate de firma Vavian Trading la acest spital, în ultimii doi ani. Aici, relația dintre Dracea și spital ar fi mijlocită de tânărul doctor Ionel Petruț Nuța, șeful Secției de Gastroenterologie, spun sursele realitatea Plus. Nici nu e de mirare că licitațiile câștigate de Dracea au fost pentru furnizarea de aparatură către secția de gastroenterologie a Spitalului Militar.

Iar cea mai interesantă relație este cea de la Spitalul Panait Sârbu, din Capitală, adică Maternitatea Giulești. Aici, firma lui Dracea a câștigat acum trei săptămâni un contract de 382.000 lei pentru consumabile de fertilizare in vitro. Soția lui Andrei Mihai Dracea, doctorul Laura Dracea, este cea care a coordonat încă din 1999 centrul de fertilizare in vitro al maternității Giulești. Ea a plecat de acolo după un scandal în urma căruia a fost acuzată de malpraxis de o pacientă.

„În aproape doi ani, am cheltuit circa 12.800 de euro pentru a rămâne însarcinată prin fertilizare in vitro. Din cauza intervenției doctoritei Laura Dracea, eu nu am ramas însărcinată, dar m-am ales cu 30 kilograme în plus, cu pilozitate excesivă și chisturi la sâni”, a spus, atunci, Alina Ilie.

„Eu am făcut mai mult decât legarea trompelor, care dura doua minute. Șansele prin fertilizare in vitro sunt însă destul de mici pentru ca pacienta să rămână însarcinată, dar doamna Alina Ilie nu a înțeles foarte bine. Nu știu ce vrea de la mine”, a fost replica de atunci a medicului Laura Dracea.