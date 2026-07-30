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UEFA va organiza o şedinţă de urgenţă privind planurile FIFA pentru Cupa Mondială

UEFA

UEFA

Scris deStoica Marian
Publicat30 iul. 2026, 10:33
Sursărealitatea.net

UEFA va organiza joi după-amiază o şedinţă de urgenţă pentru a discuta reacţia sa la planurile controversate privind acţionariatul Cupei Mondiale propuse de FIFA şi de preşedintele acesteia, Gianni Infantino.

Organismul de conducere al fotbalului european şi-a continuat ofensiva asupra planurilor după ce s-a descoperit că FIFA a trimis o scrisoare, văzută de BBC, către toate cele 211 asociaţii membre, dându-le termen până la 19 septembrie să decidă dacă vor să accepte acordul şi, odată cu acesta, primele 20 de milioane de dolari dintr-o tranşă iniţială de 40 de milioane de dolari.

"Am aflat de termenul impus de FIFA asociaţiilor pentru a sprijini propunerile lor sau pentru a pierde oferta de plată unică", a spus UEFA.

"Asta spune tot ce trebuie să ştii despre acest plan."

A fost a doua declaraţie a UEFA pe această temă. Prima susţinea că FIFA "a mers prea departe".

Nu se ştie exact ce va fi discutat la şedinţa care va avea loc virtual.

Multe asociaţii, inclusiv Federaţia Engleză, sunt furioase că au aflat doar prin intermediul presei despre propunerea de a vinde un pachet de 20% din competiţiile FIFA către finanţare privată - condusă de vehiculul de investiţii Thrive Eternal, deţinut de Joshua Kushner, cumnatul fiicei preşedintelui american Donald Trump, Ivanka.

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