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Sport· 1 min citire
Tenis feminin: Sorana Cîrstea, calificată în turul al treilea la US Open
Sorana Cîrstea la US Open / Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images via Reuters
Publicat3 sept. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net
În turul al doilea, Cîrstea a trecut de franțuzoaica Diane Parry.
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