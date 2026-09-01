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Răzvan Lucescu, victorie în fața lui Florinel Coman. Al Sadd s-a calificat în finala Cupei Qatarului

Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 1 sept. 2026, 21:45

Răzvan Lucescu a câștigat duelul cu Florinel Coman în semifinalele Qatar Cup. Al Sadd s-a impus cu 2-1 în fața lui Al Gharafa și s-a calificat în finala competiției. Coman a intrat pe teren în repriza secundă și a avut o ocazie importantă, însă nu a reușit să schimbe rezultatul.

Al Gharafa a deschis scorul în minutul 14, prin Frank Magri. Al Sadd a reacționat rapid și a restabilit egalitatea prin Hashim Ali.

Formația pregătită de Răzvan Lucescu a trecut apoi în avantaj înainte de pauză. Mohammad Manai a înscris în minutul 43, cu o execuție spectaculoasă cu călcâiul, iar acesta a fost golul care a decis partida.

Florinel Coman nu a fost titular pentru Al Gharafa și a fost trimis pe teren în minutul 58. Internaționalul român a încercat să contribuie la revenirea echipei sale și a avut o șansă bună din lovitură liberă. Șutul său a trecut puțin peste poartă, iar Al Gharafa nu a mai reușit să egaleze până la final.

Lucescu, start perfect la Al Sadd

Răzvan Lucescu are un început foarte bun pe banca lui Al Sadd. Victoria cu Al Gharafa este a treia consecutivă pentru echipa sa în acest sezon.

În campionat, Al Sadd a trecut de Al Ahli Doha cu 3-1 și de Qatar SC cu 6-2. Formația românului este astfel pe primul loc după primele două etape din Qatar Stars League.

Moment neașteptat pe marginea terenului

Răzvan Lucescu a fost protagonistul unui moment mai puțin obișnuit în repriza secundă. Antrenorul român a fost nevoit să își schimbe ținuta și să poarte un maiou, după ce arbitrii i-au cerut să facă acest lucru pentru a nu crea confuzie cu arbitrul asistent.

Al Sadd a rezistat până la final și merge în ultimul act al Cupei Qatarului. Adversara din finală va fi stabilită după ce se va disputa cealaltă semifinală, dintre Al-Rayyan și Shamal.

Un nou duel între Lucescu și Coman

Răzvan Lucescu și Florinel Coman se vor întâlni din nou în campionat pe 5 septembrie, când Al Sadd și Al Gharafa vor juca în etapa a treia din Qatar Stars League.

Pentru Lucescu, următoarea perioadă poate aduce și debutul în AFC Champions League, unde Al Sadd va întâlni formația iraniană Esteghlal pe 14 septembrie.

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