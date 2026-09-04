Sport· 1 min citire

Sorana Cîrstea - Jasmine Paolini, în turul trei la US Open. Ora la care începe meciul

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Sorana Cîrstea (foto: profimedia)

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat4 sept. 2026, 08:18
SursăRealitatea.net

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16, va evolua vineri în turul al treilea de la US Open 2026. Jucătoarea din România o întâlnește pe italianca Jasmine Paolini, aflată pe poziția 21 mondială și desemnată cap de serie numărul 19.

Partida Cîrstea - Paolini este programată prima pe arena Stadium 17 și va începe de la ora 18:00, ora României.

A patra confruntare dintre Cîrstea și Paolini

Meciul de la New York reprezintă a patra confruntare directă dintre cele două jucătoare. Până acum, Jasmine Paolini s-a impus în toate cele trei dueluri: în sferturile turneului de la Portoroz, în 2021, în primul tur de la Roland Garros, în 2023, dar și în semifinalele competiției de la Dubai, din 2024.

Sorana Cîrstea și-a garantat deja un premiu în valoare de 290.000 de dolari prin accederea în runda a treia a ultimului turneu de Grand Slam al sezonului. O victorie în fața italiencei ar trimite-o în optimile de finală ale US Open.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

sorana cirsteajasmine paolinius opentenis

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe