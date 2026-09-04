Sorana Cîrstea - Jasmine Paolini, în turul trei la US Open. Ora la care începe meciul

Publicat 4 sept. 2026, 08:18 Sursă Realitatea.net

Sorana Cîrstea, ocupanta locului 17 în clasamentul WTA și cap de serie numărul 16, va evolua vineri în turul al treilea de la US Open 2026. Jucătoarea din România o întâlnește pe italianca Jasmine Paolini, aflată pe poziția 21 mondială și desemnată cap de serie numărul 19.

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