Optimism înaintea meciului cu FC SB. Miron crea să oprească invicibilitatea roș-albaștrilor

FC Botoșani are o serie de zece jocuri fără înfrângere iar fotbaliștii FC Botoșani spun că ar timpul să piardă și echipa antrenată de Vintilă.

„O să fie un meci greu, jucăm cu cea mai în formă echipă. Dar trebuie să se oprească și la ei aceste rezultate. Trebuie să jucăm la victorie. Sunt neînvinși de multe etape și trebuie să se oprească aici, la Botoșani. noi pregătim toate meciurile la victorie, indiferent cu cine jucăm. Așa o să pregătim și meciul ăsta”, a spus Andrei Miron.

Căpitanul FC Botoșani se așteaptă ca Becali să-i facă o ofertă până la ora meciului dar nu este interesat de FC SB.

„Dacă apare vreo ofertă, înseamnă că e un joc de culise. Eu vreau să-mi fac treaba cât mai bine până în iarnă sau până la vară și vedemdupă aia ce va fi”, a mai spus Miron care mizează pe ajutorul suporterilor în partida de sâmbătă seara.