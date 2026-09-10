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Sport· 1 min citire
Negocieri intense în Bănie: Ștefan Baiaram, la un pas de un transfer istoric
Ștefan Baiaram
Oferta de 6 milioane de euro ar putea fi acceptată în zilele următoare, marcând o mutare spectaculoasă pentru fotbalul românesc.
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