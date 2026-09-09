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Economie· 1 min citire
Ce mașini pierd cel mai mult din valoare în România
FOTO: Arhivă
Studiul carVertical arată care mașini second-hand se depreciază cel mai mult în România
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