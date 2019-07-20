Marius Croitoru și-a început cu dreptul cariera de antrenor: „Nu mă gândesc decât la victorie”

FC Botoșani are un start de sezon foarte bun cu un egal la Giurgiu și o victorie cu 4-1 pe teren propriu în fața formației FC Voluntari. A marcat șase goluri în două meciuri și a practicat un joc spectaculos.

După victoria cu FC Voluntari, Marius Croitoru a spus că a pregătit la victorie meciul și era convins că elevii lui vor întoarce rezultatul după golul marcat de Laidouni.„Înaintea meciului le-am spus băieților că nu mă gândesc decât la victorie. Ei trebuie să înțeleagă că indiferent cu cine jucăm, scopul principal este a da un gol mai mult ca adversarul. Chiar dacă am început cu un moment mai slab, un 11 metri corect probabil acordat. Eram departe și nu am văzut. Când pregătești pentru a marca gol, nu aveam nici cea mai mică teamă că nu voi întoarce. Băieții au jucat extraordinar de bine, au făcut ce le-am spus. Am mai avut câteva ocazii, din păcate nu am reușit să marcăm. Vreau să rămânem cu picioarele pe pământ pentru că suntem o echipă în formare, am pierdut mulți jucători în această vară. Nu e ușor să înlocuiești șase jucători foarte buni”, a spus Marius Croitoru.

De partea cealaltă, Cristiano Bergodi, antrenorul ilfovenilor, a declarat că încă are mari probleme de lot și că așteaptă întăriri.„A fost un meci greu pentru noi, e un teren unde e foarte greu de a lua puncte. Am început binișor, eram în avantaj dar ei au întors rezultatul. Este o echipă foarte bună, puternică. Am pierdut acest meci, noi suntem în urmă cu pregătirea, cu construirea echipei. Suntem în întârziere. Jucăm fără atacanți. Echipa a slăbit cu minim 40%. E vina tuturor pentru că încă echipa nu este făcută bine. Avem nevoie de jucători. Am luat doar un punct cu Sepsi”, a spus Cristiano Bergodi.