Gâlcă e „ca și plecat” de la Rapid

Rapid a pierdut luni seara contra CFR-ului, scor 1-2, şi a ajuns la cinci înfrângeri din şapte meciuri în play-off, timp în care a câştigat doar unul.

Scaunul lui Costel Gâlcă se clatină tot mai mult în ultima vreme şi sunt şanse ca antrenorul să plece la finalul sezonului dacă nu va redresa echipa în ultimele meciuri din acest final de campionat.

"Cred că Pancu îşi face bagajul către Rapid. Bogdan Mara e plecat de acolo (n.r. de la CFR). Se mişcă lucrurile, intră o altă linie.

Aşa se discută, că Marian Copilu ar putea să ajungă, e un profesionist. Cred că Gâlcă e ca şi plecat. Dacă Rapid nu se va califica în cupele europene, 100% va pleca", a spus jurnalistul Decebal Rădulescu, potrivit Digi Sport .