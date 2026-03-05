Formula 1. Marele Premiu al Australiei, în acest weekend

Sursă: realitatea.net

Sezonul 2026 din Formula 1 începe în acest weekend cu Marele Premiu al Australiei, la Melbourne, într-un an marcat de cele mai mari schimbări tehnice din ultimele decenii.

De șapte ori campion mondial, Lewis Hamilton spune că noile reguli vor reprezenta cel mai dificil test pentru piloți.

Britanicul, aflat la al 20-lea sezon în Formula 1, afirmă că schimbările sunt mult mai radicale decât toate reformele tehnice prin care a trecut până acum.

În noua eră a Formulei 1, monoposturile folosesc mult mai multă energie electrică, iar piloții trebuie să gestioneze atent modul în care o folosesc și o regenerează pe parcursul cursei.

Hamilton, care concurează pentru Ferrari, este însă optimist înaintea noului sezon. Monopostul SF-26 a arătat un ritm promițător la testele de iarnă, iar britanicul spune că se simte pregătit fizic și mental pentru noul început.