FC Botoșani s-a despărțit de trei jucători

Marius Croitoru a renunțat la fundașul Nikita Kolesovs, mijlocașul Leonel Pierce și atacantul Sofiane Moussa. Primii doi au jucat foarte puțin în acest sezon în timp ce atacantul Sofiane Moussa nu a avut evoluții modeste de fiecare dată când a fost folosit.

În plus, antrenorul FC Botoșani a decis să împrumute o parte dintre jucătorii tineri la formații din eșalonul doi. Aceștia s-au antrenat cu prima echipă dar au jucat la FC II Botoșani, în liga a III-a. Croitoru spune că acești tineri jucători au nevoie de meciuri iar la Liga a III-a nivelul este unul scăzut.

„Sunt jucători care nu mai intră în vederile noastre pentru acest retur. Sunt Moussa, Nikita Kolesovs. Mai sunt jucători tineri care vor fi împrumutați pentru a juca mai multe minute decât au făcut-o la noi. Este foarte greu să te antrenezi o lună de zile și să joci câteva minute. Vor fi împrumutați la echipe de liga a doua. Niciun copil nu va pleca liber. La anul avem nevoie de ei, sunt jucători în care eu îmi pun mari speranțe. Erau foarte mulți și am preferat ca unii să meargă la alte echipe” , a spus Marius Croitoru.

Dintre titulari, singurul care a plecat este Hervin Ongenda. Întrebat dacă va mai pleca cineva din echipa de bază, Marius Croitoru a spus: „Până în momentul acesta, nu. Nu știu ce se va întâmpla pe viitor. Există posibilitatea să mai plece Miron dar în momentul acesta, din câte știu eu, sută la sută nu pleacă” .