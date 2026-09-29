Adrian Porumboiu sare în apărarea lui Gică Hagi și îi atacă pe contestatarii selecționerului după România - Bosnia 2-4

Adrian Porumboiu a reacționat după înfrângerea României cu Bosnia, scor 2-4, și a criticat dur persoanele care l-au contestat pe Gică Hagi. Fostul arbitru consideră că selecționerul trebuie susținut în această perioadă dificilă pentru echipa națională.
Porumboiu a pus rezultatul și pe seama atmosferei de pe Arena Națională, unde România a jucat fără spectatori, și a spus că un stadion plin ar fi putut influența partida.
„Hagi trebuie respectat”
Fostul arbitru a avut un discurs dur la adresa celor care îl critică pe Gică Hagi și a amintit performanțele acestuia ca jucător și antrenor.
Porumboiu a susținut că Hagi este unul dintre sportivii care au reprezentat România la cel mai înalt nivel și că opiniile critice pot fi exprimate, dar fără jigniri. „Hagi a fost, este și va rămâne un simbol”, a declarat Porumboiu, potrivit informațiilor publicate după meci.
Atac la Răzvan Burleanu
Adrian Porumboiu și-a îndreptat criticile și către Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal. El a susținut că atenția publică este concentrată prea mult asupra lui Hagi și prea puțin asupra conducerii fotbalului românesc.
Porumboiu a afirmat că rezultatele echipei naționale nu ar trebui puse exclusiv pe seama selecționerului și a cerut ca responsabilitățile să fie analizate la nivelul întregii structuri a fotbalului românesc.
România, două înfrângeri în Liga Națiunilor
România a pierdut primele două meciuri din Liga Națiunilor, 1-2 cu Suedia și 2-4 cu Bosnia și Herțegovina. După ultimul meci, Gică Hagi și-a asumat responsabilitatea pentru rezultat și a spus că echipa are nevoie de schimbări și de multă muncă.