Vreme extremă în România. Caniculă în vest, ploi și vijelii în restul țării: ce spun meteorologii

Publicat 11 sept. 2026, 08:49 Actualizat 11 sept. 2026, 08:55 Sursă Realitatea PLUS

Vreme extremă în țară. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă în mai multe zone. În același timp, alte județe din țară sunt vizate de ploi torențiale și vijelii puternice.

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