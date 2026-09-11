Conexiunea feroviară prinde viteză: Linia Iași – Ungheni va fi electrificată

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 11 sept. 2026, 08:26

Întreprinderea „Calea Ferată din Moldova” a anunțat un amplu proiect pentru reabilitarea și electrificarea liniei feroviare dintre Iași și Ungheni.

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