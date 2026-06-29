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Primul traseu montan din România pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Traseu montan nevăzători

Traseu montan nevăzători

Scris deStoica Marian
Publicat29 iun. 2026, 10:55
Sursărealitatea.net

Primul traseu montan din România accesibil pentru persoane cu deficiențe de vedere a fost inaugurat.

Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei infrastructurii.

Traseu montan pentru persoane cu deficiențe de vedere în Masivul Ciucaș

Traseul pornește din Valea Berii și urcă până la baza Vârfului Ciucaș.

Pentru a asigura orientarea și informarea corectă pe parcursul drumeției, proiectul îmbină elemente fizice tactile cu tehnologia digitală.

De asemenea, segmentul superior, spre vârf, are anumite porțiuni mai tehnice și nu este recomandat pentru cei cu dizabilități de vedere dacă nu au bune abilități fizice, au precizat oficialii.

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