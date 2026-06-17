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Trump ar fi propus un schimb surprinzător: Ucraina contra deminării Strâmtorii Ormuz
Donald Trump
Donald Trump ar fi condiționat sprijinul acordat Ucrainei de implicarea partenerilor europeni într-o inițiativă legată de deminarea Strâmtorii Ormuz, potrivit unor discuții purtate în cadrul summitului G7 de la Evian-les-Bains.
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