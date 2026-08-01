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România, la limita tehnică a importurilor de energie. Prețurile cresc alarmant - Analiză Realitatea Plus

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 1 aug. 2026, 11:36

România funcționează aproape de limita tehnică a importurilor de energie, iar în perioadele de consum maxim presiunea asupra sistemului crește. Dian Popescu, expert în energie, a analizat alături de jurnalista Saviana Russu, în exclusivitate la REALITATEA PLUS, riscul de blackout, în contextul deficitului mare de energie și al dependenței de importuri.

România are o elasticitate a consumului care variază între 4.300 MW și 8.000 MW. Producția solară iese din sistem seara, iar compensarea necesară crește progresiv până în jurul orei 2:30, a explicat expertul în energie, in exclusivitate la Realitatea Plus.

Prețul importurilor este ridicat, ceea ce înseamnă că România ajunge să importe energie mai scumpă decât prețul mediu intern. Energia de bază ajunge la aproximativ 150 euro/MWh, iar în intervalele de vârf prețul poate urca spre 280 euro/MWh.

România nu poate importa mai mult de 3.000 MW, aceasta fiind limita tehnică. În perioadele de vârf, sistemul devine instabil. În contextul regional tensionat, vulnerabilitatea infrastructurii energetice crește, iar capacitatea maximă de import rămâne un factor critic.

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