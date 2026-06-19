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Tragedie la Dorohoi. Cazul unui adolescent înecat e anchetat ca posibilă crimă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 19 iun. 2026, 11:05

Cazul adolescentului de 14 ani înecat în iazul Polonic din Dorohoi a luat o turnură dramatică, după ce anchetatorii au început să ia în calcul ipoteza unei crime.

Inițial, moartea copilului fusese prezentată drept un accident la scăldat, însă noi detalii au ridicat suspiciuni serioase. Potrivit monitorulbt.ro , băiatul ar fi fost scos din apă complet îmbrăcat, iar surse din anchetă susțin că acesta nu știa să înoate, ceea ce face improbabilă varianta că ar fi intrat de bunăvoie în iaz.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani au deschis un dosar penal pentru omor. Suspiciunea principală este că adolescentul ar fi fost împins în apă de alți trei colegi din același centru de protecție socială, care ulterior ar fi sunat la 112 și ar fi prezentat situația ca pe un accident.

Echipajele de intervenție l-au găsit la aproximativ 12 metri de mal, la peste doi metri adâncime. Deși medicii au reușit inițial să îl resusciteze, copilul a murit ulterior la spital.

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