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Tragedie la Dorohoi. Cazul unui adolescent înecat e anchetat ca posibilă crimă
FOTO: Arhivă
Cazul adolescentului de 14 ani înecat în iazul Polonic din Dorohoi a luat o turnură dramatică, după ce anchetatorii au început să ia în calcul ipoteza unei crime.
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