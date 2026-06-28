Advertising
Social· 1 min citire
Tânăr de 17 ani, în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz în Botoşani
ambulanță
Luptă contracronometru pentru medicii din Botoșani. Un adolescent de 17 ani este în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz. Tânărul intrase în apă pentru a se răcori, însă nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:53Românul care a parcurs 2.800 km pe Dunăre cu caiacul, în 28 de zile, de la izvor până la vărsare
- 10:45Cât costă un șezlong, o cafea și o bere în ultimul weekend cu prețuri mici, pe litoral
- 09:26Șefa ANM, despre valul de caniculă: „Posibil să ne apropiem de 45 de grade”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News