Tânăr de 17 ani, în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz în Botoşani

Scris de Andreea Damian Publicat: 28 iun. 2026, 09:54

Luptă contracronometru pentru medicii din Botoșani. Un adolescent de 17 ani este în stare critică după ce s-a înecat într-un iaz. Tânărul intrase în apă pentru a se răcori, însă nu a mai reuşit să iasă la suprafaţă.

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