Sorin Roșca Stănescu, acuzații după violențele din Piața Victoriei: „Unii dintre acești derbedei nu sunt simpli instigatori”

Publicat 16 sept. 2026, 12:00 Sursă Realitatea.net

Sorin Roșca Stănescu a declarat în exclusivitate la Realitatea PLUS că violențele de la protestul fermierilor din Piața Victoriei nu ar fi fost provocate doar de oameni veniți să își exprime nemulțumirile. Jurnalistul vorbește despre mai multe categorii de instigatori, de la persoane provenite din galeriile de fotbal până la oameni trimiși, în opinia sa, de anumite forțe politice, și avansează inclusiv ipoteza că unii ar fi putut avea legături cu Jandarmeria.

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