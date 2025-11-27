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Protest al dascălilor, în fața Guvernului VIDEO

Protest al dascălilor, în fața Guvernului VIDEO

Protest al dascălilor, în fața Guvernului VIDEO

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 27 nov. 2025, 13:35

„Munca noastră nu poate fi ștearsă cu buretele!”

Zeci de dascăli au ieșit, joi, în stradă pentru a protesta în fața Guvernului. Oamenii acuză amânarea plății hotărârilor judecătorești, creșterea forțată a normei didactice și reducerea sumelor pentru plata cu ora. „Nu cerem privilegii, ci drepturile noastre”, transmit profesorii.

Dascălii au ieșit joi din nou în stradă pentru a-și cere drepturile, în ciuda vremii reci și a ploii.

"NU acceptăm amânările și disprețul! Suntem aici pentru că EDUCAȚIA nu se face cu promisiuni încălcate și cu drepturi ignorate.
Guvernul vrea să șteargă cu buretele munca noastră:  A amânat plata hotărârilor judecătorești;  A forțat creșterea normei didactice;  A înjumătățit suma pentru plata cu ora.

Toate acestea în timp ce școlile sunt în continuare subfinanțate! Nu cerem privilegii, cerem DEMNITATE și respectarea legii!
Dacă ei cred că vom tăcea în timp ce viitorul școlii românești este sacrificat, se înșală amarnic. Uniți suntem puternici!", au transmis cadrele didactice, conform unui mesaj postat pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSES).

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