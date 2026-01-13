Pompierii atenționează asupra pericolului crescut de incendii în sezonul rece

Pompierii atrag atenția că aproape 800 de incendii au fost înregistrate în primele zece zile ale acestei luni, dintre care peste 500 au avut loc la locuințe.

Cele mai multe dintre ele au avut drept cauză mijloace de încălzire defecte sau improvizate, coșuri de fum neîntreținute și instalații electrice necorespunzătoare.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că aceste situații apar frecvent în sezonul rece, iar incendiile pot fi prevenite prin verificări ale sobei și ale instalației electrice, dar și prin respectarea regulilor de siguranță.