Pompierii atenționează asupra pericolului crescut de incendii în sezonul rece
Aproape 800 de incendii au fost înregistrate în primele zece zile
Pompierii atrag atenția că aproape 800 de incendii au fost înregistrate în primele zece zile ale acestei luni, dintre care peste 500 au avut loc la locuințe.
Cele mai multe dintre ele au avut drept cauză mijloace de încălzire defecte sau improvizate, coșuri de fum neîntreținute și instalații electrice necorespunzătoare.
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență transmite că aceste situații apar frecvent în sezonul rece, iar incendiile pot fi prevenite prin verificări ale sobei și ale instalației electrice, dar și prin respectarea regulilor de siguranță.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:47 - Cutremur politic în Ungaria: Viktor Orbán își depune demisia, dar Fidesz o blochează
- 14:42 - Tragedie în Maramureș: biserică distrusă de flăcări la o zi după ce au fost montate clopotele
- 14:19 - Tragedie în Maramureș: bărbat împușcat de propriul fiu cu o armă de vânătoare a murit. Tânărul, în arest la domiciliu
