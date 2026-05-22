La 102 ani merge la serviciu, învață olărit și scrie poezii. Povestea bărbatului pe care internetul l-a numit „cel mai fericit om din lume”

Într-o perioadă în care mulți visează la pensie cât mai devreme, un american trecut de 100 de ani a devenit senzație pe internet după ce milioane de oameni au descoperit cum arată, de fapt, rutina lui zilnică.

La 102 ani, George Strausman continuă să lucreze aproape toată săptămâna, participă la cursuri de ceramică, scrie poezie și nu renunță niciodată la cina alături de soția sa.

Povestea lui, prezentată de celebra revistă People , a cucerit rapid rețelele sociale după ce nepoata lui, Francesca Rietti, a început să posteze videoclipuri pe TikTok cu activitățile bunicului său.

Mulți dintre cei care l-au urmărit au ajuns să îl descrie drept „cel mai fericit om din lume”, impresionați de energia, optimismul și dorința sa continuă de a descoperi lucruri noi.

Muncește și acum la compania familiei, după mai bine de opt decenii de activitate

George Strausman s-a născut în 1924, în New York, iar viața lui profesională a început extrem de devreme. La doar 18 ani a intrat în afacerea familiei din domeniul construcțiilor și a învățat totul de la zero.

Ani la rând a muncit cot la cot cu fratele său, iar în timp cei doi au ajuns să conducă firma familiei. Astăzi, chiar dacă responsabilitatea principală a fost preluată de copiii săi, George continuă să vină la birou de patru ori pe săptămână.

Nu o face din obligație, ci pentru că îi place să rămână activ și să ofere sfaturi din experiența acumulată într-o viață întreagă de muncă.

Într-unul dintre videoclipurile care au devenit virale pe TikTok, bătrânul își rezumă programul cu mult umor: merge la birou, participă la cursuri de poezie, lucrează la ceramică și apoi merge la cină cu soția sa, femeia alături de care trăiește de mai bine de 60 de ani.

Tocmai această combinație dintre disciplină, modestie și poftă de viață a făcut ca internetul să îl transforme într-un fenomen.

După 90 de ani a renunțat la tenis și s-a apucat de ceramică

Deși tenisul fusese una dintre marile sale pasiuni timp de decenii, George Strausman a decis să renunțe la acest sport după ce a trecut de 90 de ani.

În loc să încetinească ritmul, a ales însă să înceapă ceva complet nou: ceramica.

Ceea ce la început părea doar o experiență de moment s-a transformat rapid într-un obicei constant. De mai bine de zece ani merge săptămânal la cursurile de olărit, unde lucrează cot la cot cu persoane mult mai tinere decât el.

Reporterii de la CBS News au relatat că prezența sa în atelier a devenit aproape o instituție pentru colegii și profesorii care îl cunosc.

Pentru George Strausman, ceramica nu este doar un simplu hobby. El vede această activitate ca pe o modalitate de a-și menține mintea activă și creativitatea vie.

„Întotdeauna vreau să mă perfecționez”, spune el, chiar dacă recunoaște că nu este pe deplin mulțumit de lucrările sale.

„Am lucrat întotdeauna cu mâinile”

Profesoara sa, Rosalie Dornstein, din cadrul Programului de educație comunitară al districtului școlar Great Neck Free Union, afirmă că perseverența lui este impresionantă.

Roata de olărit este considerată dificilă chiar și pentru persoane tinere, însă George continuă să exerseze săptămână de săptămână, fără să renunțe.

În plus, și-a câștigat rapid simpatia tuturor celor din atelier.

„Am lucrat întotdeauna cu mâinile”, le-a spus Strausman reporterilor, atunci când a fost întrebat de ce continuă să muncească și la această vârstă.

„E o activitate interesantă. Și e o provocare să o faci bine.”

Rosalie Dornstein spune că exact această dorință permanentă de a evolua îl face special.

„Și e minunat că, la 102 ani, încă mai vrea să se perfecționeze”, a spus Dornstein.

Nu înțelege de ce a devenit celebru pe internet

Popularitatea uriașă pe care a câștigat-o în ultimele luni îl amuză și îl surprinde în același timp.

George Strausman spune că nu înțelege complet de ce milioane de oameni urmăresc imaginile în care modelează lut sau povestește despre rutina lui zilnică. El bănuiește că vârsta sa joacă un rol important în tot acest fenomen.

Familia lui are însă o explicație mult mai simplă: oamenii sunt atrași de energia pozitivă pe care o transmite și de felul în care privește viața.

De altfel, nici el nu vorbește despre vreun „secret” al longevității. Consideră că totul ține de câteva lucruri simple: să rămâi activ, să fii aproape de familie și să te bucuri de lucrurile obișnuite.

George Strausman are 11 nepoți și mai mulți strănepoți, iar timpul petrecut cu cei dragi reprezintă una dintre cele mai importante părți ale vieții sale.

„Sunt sănătos, îmi pot plăti facturile, iar cei dragi sunt bine. De ce m-aș plânge?”, rezumă el.

La 102 ani, George Strausman nu vorbește despre retragere și nici despre încetinirea ritmului. Din contră, spune că încă încearcă să devină mai bun în ceea ce face, indiferent că este vorba despre muncă, poezie sau ceramică.